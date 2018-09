Minaccia l'ex fidanzata e aggredisce i poliziotti: arrestato

La Squadra Volante interveniva in zona stazione ferroviaria di Pescara a seguito della richiesta di aiuto da parte di una donna che si sentiva minacciata per la presenza dell’ex-fidanzato, il quale la attendeva sotto l’abitazione. Si trattava del secondo intervento effettuato dalle Volanti, già intervenute lo scorso 9 settembre per gli stessi motivi. Alla vista dei poliziotti l’uomo D.C.V., 35enne, originario di Lanciano, reagiva oltraggiando, minacciando ed aggredendo i poliziotti, tra cui uno colpito al volto, procurandogli lesioni guaribili in giorni 10. L’interessato veniva pertanto arrestato in flagranza di reato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Proseguiranno ulteriori approfondimenti investigativi per accertare eventuali responsabilità derivanti dalla condotta vessatoria nei confronti della donna, nei cui confronti si è al momento evitata e prevenuta qualunque violenza di genere.





Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:53



