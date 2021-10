Minaccia la coppia che ha ospitato la ex maltrattata: arrestato

Domenica 31 Ottobre 2021, 08:24

Arrestato un celanese di 63 anni, difeso dall’avvocato Federico Porfirio, del foro dell’Aquila, per minacce, maltrattamenti e offese nei confronti della sua ex convivente e di una coppia aquilana, che aveva dato rifugio alla donna la scorsa estate presso la propria abitazione. Nella giornata di ieri personale della Squadra Volanti della Questura ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

La donna dopo i continui maltrattamenti da parte del suo ex era andata via da Celano ed era stata ospitata da una famiglia. L’uomo però non si era dato per vinto e aveva continuano con le minacce nei suoi confronti e della coppia aquilana. Dopo le denunce presentate dalla vittima e dalle persone ospitanti, gli operatori di polizia durante le indagini hanno evidenziato un’intollerabile atteggiamento possessivo dell’indagato durante la convivenza e dopo che la persona offesa gli aveva chiaramente manifestato la decisione di porre fine alla loro relazione. L’uomo, rintracciato nella sua abitazione di Celano, è stato tradotto al carcere di Vasto, dove nei prossimi giorni verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia.