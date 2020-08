© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedici migranti positivi alarrivati con l'ultimo contingente di rifugiati a Gissi (Chieti). Ieri i positivi a Moscufo. Altri 50 migranti in attesa di tampone in. E' allarme per gli stranieri dichiarati Covid-free, e che poi, all'arrivo, risultano infetti.Adesso l'assessore regionale alla sanitàchiede i tamponi prima del trasferimento in Abruzzo: «La percentuale di positivi al Covid 19 tra i migranti trasferiti inè pari al 30 per cento del totale: un livello allarmante, che rischia di mettere ai sacrifici degli ultimi mesi dei nostri concittadini e gli sforzi che le imprese stanno mettendo in campo perin un momento così drammatico per la nostra economia».«Finora – puntualizza l’assessore – in Abruzzo siamo riusciti a rispondere in modo efficace all’emergenza Coronavirus, allestendo undi presa in carico e cura dei pazienti, oltre a garantire un tracciamento puntuale dei contatti deiQuesti trasferimenti rischiano di provocare enormi difficoltà alla rete sanitaria regionale».La Verì rimarca come sianon sottoporre solo a test sierologico i migranti sbarcati in Italia.«Esami evidentemente non sufficienti – continua – perché i tamponi, effettuati dalle nostre strutture sanitarie all’arrivo in Abruzzo, hanno stabilito che non erano affatto negativi al virus. Lancio un appello al governo nazionale, affinché sottoponga i migranti che arrivano sulle nostre coste a tampone obbligatorio e non solo a test sierologico».