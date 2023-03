Lunedì 6 Marzo 2023, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 14:54

L’AQUILA - Avrebbe avuto un leggero malore, il boss Matteo Messina Denaro, martedì scorso quando è stato per qualche ora ricoverato presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila per essere sottoposto a degli accertamenti clinici non eseguibili in carcere.

Messina Denaro, il malore in carcere

Il problema s’è verificato al momento di fare una Tac, all’interno dell’ala chiamata “Edificio G8” (perchè venne realizzata come ospedale d’emergenza in occasione del vertice del G8 dell’estate del 2009, l’anno del sisma del 6 aprile), un’ala che è stata totalmente blindata da un enorme spiegamento di forze dell’ordine come il Messaggero ha raccontato in esclusiva. Durante l’esame diagnostico con liquido a contrasto, il boss avrebbe avuto una reazione allergica. La somministrazione di un antistaminico, secondo quanto è stato possibile ricostruire, ha però in breve tempo consentito di superare il malore.

Gli accertamenti

Martedì scorso, per la prima volta (tanti sarebbero stati i falsi allarmi) nel primo pomeriggio, Messina Denaro ha lasciato il supercarcere dell’Aquila per raggiungere, in ambulanza e sotto massiccia scorta, il non lontano ospedale del capoluogo abruzzese per degli accertamenti legati alla sua patologia, un tumore.

La permanenza in ospedale si sarebbe protratta proprio per l’inconveniente. Intorno alle 17, il boss è poi tornato nella sua cella, accanto alla quale c’è un locale attrezzata per le sedute di chemioterapia cui è sottoposto.