Salvini a Pescara, dito medio spunta dalla folla: straniero allontanato

Dito medio spunta dalla folla di Pescara raccolta al mercato per incontrare questa mattina Matteo Salvini. Un bagno di folla per il leader della Lega ma anche contestazione. Il giovane, con i capelli rasta e una felpa a quadrettoni, ha alzato le braccia e mostrato il dito medio. Poi si è avvicinato e ha avuto un botta e risposta con Salvini tra le vie dello storico mercato di Portanuova. Il giovane ha attirato l'attenzione di Salvini, gli ha stretto la mano e poi gli ha sussurrato «grande pezzo di m...». Salvini a quel punto si è allontanato e ha risposto «hai vinto». Il giovane è stato poi invitato a spostarsi dalla polizia.



Il gestaccio fa il paio con il dito medio mostrato dalla ragazza 19ennecon sullo sfondo Salvini che dormiva in aereo, scatto che ha fatto il giro del web ed è diventato materia di discussione e divisione.

Poco prima l'ex ministro si era abbracciato con un altro straniero e con lui aveva posato per un selfie e aveva avuto uno scambio di battute scherzose. Come di consueto, lunghe file per fare selfie con Salvini, tra abbracci e strette di mano. Poi il leader della Lega, accompagnato dagli esponenti locali del partito, ha raggiunto lo storico bar “Ritrovo del parrozzo”, dove ha assaggiato il parrozzo, dolce tipico abruzzese, insieme al liquore Aurum.

