«Massima allerta, i ladri sono tornati in attività». Allarme sui social per i furti

L'allarme lanciato, in una sorta di tam tam su Facebook, dopo un furto compiuto l' altra sera da ignoti in un'abitazione a Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila. «State in allerta, i ladri sono tornati in attività», oppure ancora «Girano i ladri, occhio in zona Polvereto», questi alcuni dei post diffusi sul social network per mettere in guardia i cittadini da possibili attacchi ladreschi. La voce sì è sparsa in un battibaleno e in paese è stato subito tutto un passaparola tra la gente preoccupata per quanto stava avvenendo. I ladri hanno fatto visita in un'abitazione in località Polvereto. Era ora di cena.

I proprietari della casa, una famiglia intera - padre, madre e due figli - erano a pranzo nel rustico, al piano terra. I ladri sono entrati forzando una finestra del piano superiore che porta alle camere da letto. Hanno iniziato a rovistare dappertutto, mettendo a soqquadro ogni cosa, armadi, cassetti cercando probabilmente oro e denaro. Alla fine hanno portato via un orologio, due medagliette d'oro donate dall'Avis a uno dei proprietari della casa per le donazioni di sangue effettuate nel tempo e circa 40 euro. Il valore complessivo della refurtiva è all' incirca di 2.500 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.