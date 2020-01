Maresciallo della Finanza morto per una fucilata durante la caccia alla volpe

Ultimo aggiornamento: 15:56

Colpito a pallettoni a una spalla durante una battuta dialla volpe, èdopo poco dissanguato. Si tratta deldella Guardia di Finanza in servizio a Vibo Valentia,, di 29 anni, originario di Camarda ( L'Aquila ). Il dramma è avvenuto nel pomeriggio dell’altro ieri nel corso di una battuta di caccia nelle campagne del comune di Maierato, nei pressi del lago Angitola, in provincia di Vibo Valentia.Secondo una prima ricostruzione, il sottufficiale della Finanza sarebbe stato colpito accidentalmente da alcuni pallettoni esplosi da una delle persone del gruppo con il quale era uscito. I proiettili hanno raggiunto la vittima alla spalla, ma a distanza di brevissimo tempo, la ferita si è rivelata più grave del previsto, tant'è che il 29enne è deceduto in pochi minuti per dissanguamento.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sull'accaduto. Il corpo del ventinovenne, che era in un dirupo è, stato recuperato dai vigili del fuoco. Attività di soccorso che si è rivelata particolarmente complicata per via della natura impervia del terreno. Sotto choc l'amico che ha sparato il quale verrà nuovamente ascoltato nelle prossime ore, al momento non si sa se si tratti di un collega del maresciallo della Guardia di Finanza.