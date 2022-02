La brava mamma rubava i gioielli con due bambini piccoli: denunciata

Aveva calcolato tutto: l'oreficeria da raggirare e pure la copertura da brava mamma, portandosi dietro i due figli minori. Gli agenti della Squadra mobile della Questura dell'Aquila, al termine di un'attività di indagine mirata, hanno denunciato in stato di libertà una donna dell'Aquila per i reati di furto e ricettazione.

Secondo l'accusa, la giovane madre per ben due volte si è recata in una nota gioielleria del centro storico in compagnia dei suoi due figli minori. Con atteggiamento cordiale ed educato, per carpire la fiducia del personale della gioielleria, la ladra aveva chiesto le venissero mostrate collane e ciondoli in oro senza effettuare alcun acquisto. Approfittando poi di un attimo di distrazione della commessa di turno la donna è riuscita a infilarsi nelle tasche dei pantaloni preziosi per un valore quantificato complessivamente in ben 11mila euro.

Le immagini delle telecamere a circuito chiuso del negozio e soprattutto i preziosi ritrovati grazie al foto segnalamento dai titolari del negozio derubato, presso alcune attività compro oro della città, hanno permesso agli investigatori della Squadra mobile di risalire all'identità della donna che, a quanto pare, in passato si è resa protagonista di altri simili furti con destrezza sempre ai danni di gioiellerie.