Litigio tra gay, uno ferito sbanda e finisce contro il Pronto soccorso

Dopo un litigio con il proprio compagno, ragazzo gay si ferisce gravemente ad un braccio, e la corsa con l’auto al Pronto soccorso rischia di provocare una tragedia: distrutto il gabbiotto per il servizio di guardianeria di fronte il Pronto soccorso e danneggiata un’ambulanza. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Squadra mobile ma quello che è accaduto durante la notte di martedì fuori il Pronto soccorso del San Salvatore ha destato curiosità ma anche paura per il personale medico, paramedico e non solo. Per ragioni che sono ancora di accertamento da parte degli investigatori, una macchina condotta da un uomo di 38 anni dell’Aquila, lanciata a folle velocità per arrivare al Pronto soccorso a causa di una profonda ferita al braccio che ha fatto perdere molto sangue al 38enne, si è andata a schiantare appunto contro la postazione di guardianeria, ubicata a pochi metri dal posto fisso di polizia. Il violento urto ha provocato danni anche ad un’ambulanza del 118 che si trovata parcheggiata a poca distanza.Sono stati gli stessi medici del Pronto soccorso a soccorrere il ferito che aveva perso conoscenza. Sottoposto ad un intervento chirurgico, l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma al momento non corre pericolo di vita. A quanto pare poco prima dell’incidente, il ferito ha avuto un alterco con il proprio compagno. Gli animi si sono dopo poco accesi a tal punto da spingerlo a dare un pugno al vetro di una finestra della propria abitazione rompendolo in mille pezzi. Una grossa scheggia gli ha provocato una profonda ferita sul braccio. Da solo poi si è messo alla guida della macchina perdendo dunque i sensi a pochi metri dal Pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante insieme a quelli della Stradale. Al momento il ferito è indagato per danneggiamento. Sulla dinamica esatta del litigio indagano gli agenti della Mobile anche se al momento non ci sono elementi che fanno pensare ad un gesto non volontario del 38enne nel ferirsi.