L’AQUILA - Assalto al bancoposta dell’ufficio postale di Sassa in via Amiternina, verso Ponte San Giovanni. Intorno alle tre di notte i malviventi con l’esplosivo hanno tentato di far saltare il bancoposta per rubarne il contenuto.



Il boato che ha svegliato tutti, compresi coloro che abitano nello stabile, ha provocato la fuga dei ladri che hanno desistito dall’intento.



Il bilancio è di parecchi danni. Sul posto i Carabinieri e la vigilanza dell’ufficio postale. © RIPRODUZIONE RISERVATA