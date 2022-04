L'Aquila, rissa in centro durante la movida: sette ragazzi sotto accusa

Un apprezzamento pesante e fuori luogo, poi la mano che era scivolata sul fondoschiena di una ragazza: ne era nata una rissa con nove ragazzi coinvolti. La stessa giovane, parte offesa, alla presenza degli agenti della Polizia, rivolgendosi al violentatore aveva rivolto pesanti minacce di morte mentre un altro giovane che aveva preso le sue difese aveva rivolto ingiurie ai poliziotti.

Ennesimo caso di rissa tra ragazzi in centro storico all'Aquila (nonostante il periodo pandemico molto delicato, quello del mese di febbraio dello scorso anno), per il quale sette ragazzi dovranno affrontare il processo mentre due sono stati assolti, in sede di rito abbreviato dinanzi al Gup.



Teatro dell'ennesima battaglia, piazza Regina Margherita, intorno alle 19.30. Secondo l'accusa (supportata dalle testimonianze e video riprese delle telecamere), a innescare la rissa tra ragazzi è stato il presunto palpeggiamento sul sedere di una ragazza che fuori da un locale attendeva di ritirare un pasto da asporto. Attività commerciale, è bene chiarire, estranea ai fatti oggetto di contestazione da parte della Procura. In un istante si erano scatenati calci e pugni tra i nove indagati. Il tempestivo intervento degli agenti della Squadra volante, aveva evitato il peggio.