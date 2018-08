L'Aquila, megaparcheggio di Collemaggio: tunnel di nuovo aperto

di Daniela Rosone

l tunnel di collegamento tra il megaparcheggio di Collemaggio e Piazza Duomo è di nuovo aperto e fruibile. Ad annunciarlo l’amministratore delegato della società M&P Mauro Santilli. Da una settimana il tunnel è di nuovo percorribile, ha spiegato l'ad, ma soltanto pedonalmente così come il Comune dell’Aquila aveva chiesto, soprattutto in vista dei grandi eventi estivi come Perdonanza o jazz. << E’ un primo passo – spiega Santilli – in attesa della riapertura completa anche dei tapis roulant. Abbiamo consegnato i preventivi della ditta che ci fornisce la manutenzione e attendiamo la risposta del Comune che ci dirà come intervenire, se dobbiamo farlo noi con la loro autorizzazione o se si farà diversamente, aspettiamo la loro decisione >>. I tapis roulant, infatti, necessitano di interventi importanti essendo fermi da tempo. Il tunnel osserva il consueto orario cioè dalle 8 alle 20 ma, ovviamente, questo avrà dei cambiamenti in concomitanza degli eventi estivi. Per quanto riguarda le condizioni del megaparcheggio denunciate da alcuni cittadini e messe anche a verbale dal Comune dopo un sopralluogo, l’amministratore ha aperto le porte della struttura e ha mostrato i servizi igienici rimessi a nuovo. La situazione, non degrado ma usura ha specificato Santilli, riguardava quelli posti ai livelli inferiori che erano stati installati dopo il sisma a servizio dei pendolari che si muovevano tra L’Aquila e la costa e anche delle numerose attività che il megaparcheggio aveva ospitato nei suoi spazi. Oggi, comunque, le problematiche sono state risolte e anche i materiali edili < > sono stati rimossi. Il megaparcheggio è una struttura che aveva un alto potenziale ma che non è mai decollata. Se il centro, come è nelle intenzioni dell'amministrazione, sarà pedonalizzato per il terminal Lorenzo Natali potrebbe esserci l’occasione della svolta. Ad oggi l’utenza è molto bassa, neanche venti macchine al giorno. Per lo più pendolari, pochi gli aquilani che lo usano. L’idea, una volta rientrati gli uffici pubblici in centro, è quella di fare delle convenzioni per rendere utile la struttura. L’Inps che ha un mobility manager ha già chiesto alla M&P un accordo in tal senso. Ad oggi la mancanza dei parcheggi a raso a pagamento che non verranno ripristinati non essendoci ancora una situazione di normalità come ha più volte detto l’assessore Mannetti, ha creato qualche difficoltà alla società. << L’unico introito – ha detto Santilli – è quello della Tua per gli ingressi e gli stalli ma siamo fermi a Gennaio 2018. Anche loro hanno avuto difficoltà nel pagare le fatture e i nostri dipendenti sono indietro di 4 mensilità anche se noi appena entra liquidità come primo pensiero abbiamo il pagamento degli stipendi >>. Santilli ha elogiato i lavoratori che nonostante tutto anche per la riapertura del tunnel si sono messi completamente a disposizione per verificare la funzionalità di ogni cosa, come le luci di emergenza ad esempio. Parliamo di 16 lavoratori sull’Aquila. Con il Comune oggi c'è una interlocuzione costante. Sin dal primo giorno di insediamento della nuova amministratore c’è stato un dialogo per venire a capo di vecchie questioni. Ora l’auspicio della M&P che parla di collaborazione proficua con l’ente è di poter tornare alla situazione del pre sisma a piccoli passi e far funzionare sempre meglio il megaparcheggio che dovrà essere una risorsa.

