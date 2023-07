Messina Denaro, il boss di nuovo in ospedale: protestano gli altri pazienti

Ancora un trasferimento in ospedale per il boss Matteo Messina Denaro, ancora una volta il “San Salvatore” dell'Aquila blindato che ha mandato su tutte le furie numerosi utenti dell’ospedale che si sono serviti dei social network più gettonati per protestare. Il boss Matteo Messina Denaro ha accusato un malore a quanto pare a causa degli effetti collaterali della chemioterapia, a cui si sottopone per contrastare un cancro al colon, ed è stato ricoverato in ospedale all’Aquila. A quanto pare si sarebbe trattato di un lieve problema addominale non collegato al tumore al colon né alle conseguenze collaterali delle cure per il grave male: è quanto emerso da fonti mediche dopo il ricovero notturno del boss Matteo Messina che è stato trasportato all’ospedale dell’Aquila per forti dolori all’addome.



L’ex superlatitante, arrivato dal carcere di massima sicurezza dell’Aquila nel nosocomio intorno alle ore 4 è stato visitato dal chirurgo e poi dagli oncologi che lo hanno preso in cura dal 17 gennaio scorso. Intorno alle 10 del mattino di ieri è stato dimesso. Matteo Messina Denaro farà una cura farmacologica in carcere dove è recluso in regime di 41 bis e dove gli viene somministrata la chemioterapia in un ambulatorio ad hoc installato di fronte alla cella. Le condizioni del boss della mafia rispetto al tumore al colon vengono considerate stazionarie.



Il malore del super boss ha fatto scattare il piano di sicurezza che prevede lungo il tragitto Preturo-ospedale e su tutto il perimetro dello stesso nosocomio, dove insiste la struttura “G8”, la presenza massiccia di forze dell’ordine tra le quali l’Esercito e alcuni reparti dei carabinieri specializzati. Molti cittadini avendo necessità di recarsi in ospedale o per sottoporsi a visite mediche o semplicemente per fare visita a parenti o amici ricoverati, si sono trovati di fronte una situazione di totale caos: auto costrette a tornare indietro appunto da parte dell’imponente dispiegamento di forze dell’ordine messe a protezione del boss di Castelvetrano. Dopo poco tempo non si sono fatti attendere i commenti sui social come R.D.V. che scrive: «Bene la precauzione, mi chiedo però se questo signore, che gode di un trattamento privilegiato, ha mai versato un centesimo per sanità». Altri utenti con parenti affetti dalla stessa patologia di Denaro hanno commentato la disparità di trattamento riservata a questi rispetto al boss, altri ancora hanno lamentato come il trasferimento del detenuto eccellente all’ospedale rappresenta «un ottimo metodo per far sapere a tutti, amici e non, che il pericoloso criminale è fuori dal carcere».

Non si tratta della prima volta in cui Messina Denaro ha dovuto richiedere l’intervento dei sanitari a causa di problemi di salute. Circa tre settimane fa, il 27 giugno, era stato portato in ospedale per delle visite di controllo.