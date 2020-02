L'Aquila domani a Cese incontro popolazione ed esperti sul 5G

L'AQUILA - Si svolgerà domani 28 febbraio a partire dalle 18.30 un incontro presso il Centro Sociale Anziani a Cese di Preturo organizzato dai residenti della zona al quale sono stati invitati a partecipare anche esperti della materia in considerazione delle recenti installazioni dei ponti di telefonia mobile, l'ultima in ordine di tempo proprio davanti uno dei Progetti Case. Circostanza, questa, che ha portato un residente anche ad incatenersi per evidenziare le ripercussioni sulla salute. Presente anche l'Associazione 'Il Passo Possibile' con i consiglieri comunali Antonio Nardantonio, Emanuela Iorio ed Elia Serpetti, insieme al presidente dell'associazione, Fabrizio Ciccarelli, il consigliere regionale, Americo Di Benedetto ed infine il consigliere provinciale Fabio Camilli. © RIPRODUZIONE RISERVATA