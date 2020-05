L'appello: «Venite a scoprire le città delle grotte in Abruzzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come la goccia che scava la roccia, e non si arrende, così le città della grotte ci provano a ripartire.E sono ben dieci i Comuni abruzzesi che, insieme ad altre 19 amministrazioni sparse lungo il Bel Paese e costituitesi nell’, tornano a scommettere su una rinnovata accoglienza invitando, tutti, a scoprire un mondo fatto di grotte, Riserve naturali e Parchi., stanno vivendo, così come la grande maggioranza dei paesi che potevano vantare un importante turismo di nicchia, una grossa crisi dovuta al Covid 19. I Comuni, infatti, dopo le misure restrittive adottate per l’emergenza sanitaria, stanno denunciando gravissime perdite economiche per le amministrazioni e per gli operatori economici legati al turismo delle grotte.«Il settore -dichiara il presidente dell’associazione, sindaco di Castellana Grotte - nel suo complesso, mobilita risorse finanziarie dirette e indirette per oltre 100 milioni di euro con un flusso turistico, in buona misura straniero che supera abbondantemente il milione e mezzo di visitatori».L’annullamento delle visite didattiche; l’azzeramento di entrate nel periodo primaverile, da sempre picco dei flussi di visitatori, le continue disdette delle prenotazioni e le palmari incertezze per la imminente stagione estiva hanno prodotto e continuano a determinare un vero e proprio tracollo economico-finanziario per i territori a vocazione carsica. Ed è per provare ad invertire la rotta che si sono mobilitati i sindaci che in un video, con un refrain garbato e invitante, esortano tutti ad andare a «scoprire le città delle grotte; città accoglienti».n modo, quello del video, corredato da immagini mozzafiato, che mira a garantire ai comuni, in larga misura di piccole dimensioni, un nuovo protagonismo nel turismo dei borghi e delle aree interne che ripartono dal quello che il loro più grande tesoro: le grotte.