Una donna di 90 anni è rimasta ferita gravemente questa mattina a Farindola (Pescara) dopo essere stata investita da un'auto in via Colli nei pressi della sua abitazione. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata poi trasferita in elisoccorso all'ospedale di Pescara. Sul posto era arrivata anche un'ambulanza medicalizzata dal distaccamento del

118 di Penne. Sull'accaduto indagano i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA