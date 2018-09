Incidente stradale a Milano, morti due giovani vastesi

Vastese nel dramma per la tragica morte di due giovani a Milano. Una ragazza di San Salvo, Emiliana Colitto, e un giovane di Fresagrandinaria, Marco Forlano, sono morti in un incidente stradale. I due giovani erano in moto. Per cause in corso di accertamento la moto, mentre percorreva viale Bezzi, si è scontrata con una Smart. Il ragazzo è morto sul colpo, la ragazza, trasportata in condizioni disperate all'ospedale di Milano, è morta poco dopo per arresto cardiaco. I famigliari delle vittime avvisati dalle forze dell'ordine hanno raggiunto il capoluogo lombardo. La notizia ha sconvolto i due paesi del Vastese. Ultimo aggiornamento: 13:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA