di Gianluca Lettieri

Un morto e due feriti gravissimi. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Chieti, nella notte, sullo scorrimento veloce che porta al casello dell’autostrada A25. In base alle prime informazioni, si è verificato uno scontro frontale fra una Smart e un camion. Per il conducente dell’automobile, un 50enne di Chieti, non c’è stato nulla da fare; la donna seduta al suo fianco, una 26enne di Tocco da Casauria, è stata invece trasportata all’ospedale di Chieti in codice rosso. Prognosi riservata anche per l’uomo alla guida del camion, un marocchino di 51 anni residente a Chieti, ricoverato a Pescara. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia stradale e squadra volante. La dinamica dello schianto è in corso di accertamento.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:17



