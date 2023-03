Schianto frontale sulla Sp8 nel Teramano: due feriti

Uno schianto frontale si è verificato questa mattina verso le otto, sulla strada provinciale 8 a Poggio Morello, tra i comuni di Sant’Omero e Tortoreto. Stando alle prime e sommarie informazioni uno dei due automobilisti coinvolto stava sorpassando un’altra vettura quando si è trovato di fronte l’auto che veniva in senso contrario e non è riuscita ad evitarla. Sul posto sono intervenute due ambulanze per soccorrere i feriti. Al momento non sono state fornite le loro generalità e le condizioni di salute. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Tortoreto per tutti i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento