30 Aprile 2021

di Antonino Dolce

Sono ricoverate in gravi condizioni le tre persone coinvolte in un incidente frontale sulla Statale Trignina 650 avvenuto ieri sera in Abruzzo. L'impatto devastante è avvenuto tra Lentella e Fresagrandinaria su un rettilineo. A scontrarsi sono stati un'Audi Q4 che viaggiava in direzione di Isernia con una sola persona a bordo di Campobasso e una Bmw che procedeva in direzione opposta con a bordo un uomo e una donna.

Da una primissima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto in fase di sorpasso. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della Bmw, entrambi trasferiti in ambulanza a Pescara; il terzo ferito è stato portato a Chieti. I vigili del fuoco di Vasto hanno dovuto lavorare duramente per estrarre i tre feriti dalle lamiere contorte.

Particolarmente difficile è stato il soccorso dell'autista della Bmw. La parte di abitacolo da lui occupata è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fresagrandinaria, San Salvo e Vasto e il personale dell'Anas. La trafficatissima arteria è rimasta bloccata per ore con lunghissime code in entrambi i sensi di marcia. Nello stesso tratto qualche anno fa morì investita una giovane di Vasto.