Incendio nelle colline di Atri: a lavoro elicotteri e canadair.

Un vasto incendio è divampato verso le 22 e 30 di ieri sera in località Contrada San Martinello di Atri (Teramo) per poi essere domato alle 3.30 del mattino. Alle 8.30, a poca distanza, è scoppiato un altro rogo arrivando a lambire l'abitato di Villa Ferretti (una frazione abitata dell’atriano). Il fumo era visibile fino dalla spiaggia di Pineto dove il canadair e l’elicottero sono andati a fare rifornimento d’acqua in mezzo al mare per spegnere le fiamme.

Al momento le fiamme sembrano domate, comunque i pompieri sono ancora sul posto a pattugliare la zona. In totale sono andati in cenere quasi 10 ettari tra sterpaglie e boscaglia. Sul posto il comando dei vigili del fuoco, oltre alle squadre di terra c'è un elicottero ed è in arrivo un canadair. Sono stati utilizzati 6 mezzi e 14 uomini, più 2 squadre di protezione civile.