Il presidente della Croce rossa dona la bandiera a Lorenzo Sospiri

Si celebra l’8 maggio la Giornata Mondiale della Croce Rossa, un’occasione speciale in cui 17 milioni di volontari nel mondo, di cui oltre 160 mila in Italia, sotto un unico Emblema, testimoniano che i Principi ed i Valori Umanitari del Movimento di Croce Rossa sono più attuali che mai.Il presidente del comitato regionale Cri Abruzzo Gabriele Perfetti è stato ricevuto all'Emiciclo dal Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, al quale è stata donata in segno di riconoscenza per la vicinanza e collaborazione istituzionale la bandiera della Croce Rossa, per esporla davanti all’Emiciclo insieme a quella europea, italiana e abruzzese.«Celebriamo la Giornata Mondiale della Croce Rossa - ha dichiarato il presidente Gabriele Perfetti - in occasione del giorno della nascita di Henry Dunant, l’uomo dalla visione rivoluzionaria che 150 anni fa ci ha donato quell’idea che, ancora oggi, fa la differenza tra la vita e la morte sui campi di battaglia e difende la dignità di ogni essere umano in ogni angolo della terra.»In occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale, domenica 12 maggio è prevista anche un’apertura straordinaria dell’Unità di Raccolta Sangue della Croce Rossa Italiana che opera a L’Aquila da oltre quarant’anni.