2 Giugno 2021

Una disgrazia che si rinnova ad alcuni anni di distanza. Ieri pomeriggio morto all’ospedale di Pescara Stefano Terzi, 37 anni, di Giulianova, stroncato da un’emorragia cerebrale. La stessa tristissima fine della mamma la quale era deceduta per lo stesso motivo, un’emorragia cerebrale che l’aveva colpita mentre si trovava a fare la spesa nel mercato coperto al Lido.

Stefano, laureato, si era sentito male lo scorso mese di febbraio ed al Pronto soccorso dell’ospedale i medici avevano riscontrato un’emorragia cerebrale e da allora per lui era iniziata una lunga e tribolata odissea di trasferimenti di ospedale in ospedale. Era a Teramo ma per l’aggravarsi delle condizioni è stato trasferito all’ospedale di Pescara dove purtroppo è deceduto nel pomeriggio. Lascia il padre Emidio e la sorella Alessandra. La salma è stata composta nella Casa funeraria Gerardini e i funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Flaviano.