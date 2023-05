Primo Maggio, blitz notturno dei ladri: caccia al malvivente con la tuta bianca

Un’altra notte terribile di furti. Quella che ha preceduto la festività del primo maggio a Giulianova, in provincia di Teramo. E stavolta non ci sono stati bis, tutte attività nuove quelle visitate, fatta eccezione per la pizzeria del Popolo che era già stata derubata in passato. Stavolta, restando nello specifico, hanno tentato di rientrare e hanno sfondato il vetro della porta, ma il sistema d’allarme è entrato in funzione e si sono dovuti arrendere.



I danni più gravi nella gelateria, la Dolce Vita di viale Orsini. Lo ha confermato la stessa proprietaria che aveva annunciato su Facebook il blitz: «Avvisiamo la clientela che questa notte abbiamo ricevuto sgradire visite. Per non farsi riprendere i ladri hanno pensato bene di staccare la luce così tutto il nostro lavoro è andato in fumo». I gelati si sono sciolti e il giorno dopo, pur cercando di rimediare, non hanno potuto offrire alla clientela quello che prevedevano di poter fare. Hanno staccato anche le telecamere per cui sono rimasti soltanto dei fili appesi per cui non è possibile avere il contenuto dei filmati che, forse, potevano essere utili per le indagini dei carabinieri.



In un locale si vedono, invece, il ladro al lavoro, completamente ricoperto da una tuta bianca e con il volto travisato e che lavora attorno ad una cassa al centro del furto nel negozio di frutta e verdura di viale Orsini di proprietà di Roberto Mezzabarba, poco distante dalla gelateria derubata. Qui hanno trovato poco e niente e allora si sono allontanati con un componente del registratore di cassa che poi hanno abbandonato per strada. Visitato anche l’Instambul kebab in via Thaon De Revel, tutti colpi più o meno riusciti, messi a segno al Lido fatta eccezione per la pizzeria del Popolo. E i commercianti non sono mai stati agitati come in questo periodo con la consapevolezza che ogni notte potrebbe toccare a qualcuno di loro. Un negoziante ricorda che al momento la Consulta del commercio non è attiva e chiede di avere un incontro con l’assessore al commercio Marco Di Carlo. Dal suo canto lo stesso assessore ha reso noto che il delegato alla sicurezza del Comune Matteo Carpineta ha già avuto un incontro con i vigili urbani e con i carabinieri e al centro resta la richiesta di maggiori controlli sul territorio. «Presto ci saranno incontri con le altre forze dell’ordine presenti in città», dice l’assessore. E non si sa perché ma non si è riusciti ad organizzare un tavolo di lavoro con tutti.Intanto i carabinieri avrebbero già identificato alcuni ladri e sarebbero state inviate le relazioni alla procura: si è in attesa di eventuali provvedimenti della magistratura. In realtà, oltre agli autori dei furtarelli, ci sono malviventi più organizzati e su questi si deve fare ancora chiarezza ma non dovrebbe passare molto tempo.