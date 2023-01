Furto nella casa di un imprenditore: svuotata la cassaforte

Torna la banda della mola. I ladri, con una mola, appunto, sono riusciti ad aprire la cassaforte di un imprenditore giuliese G.T.svuotandola di tutto il contenuto per poi continuare a rubare all’interno dell’appartamento. Ingente e non ancora quantificato il bottino. L’episodio si è verificato nella serata di sabato in una villetta sul prolungamento di viale Orsini al Lido, a Giulianova, in provincia di Teramo. I ladri hanno avuto vita facile in quanto nell’appartamento non c’era nessuno e, da quello che si è appreso, pare che l’intera famiglia fosse a cena fuori e che, quindi, i malviventi hanno avuto campo libero ed hanno agito con tranquillità.

Con la mola hanno aperto la cassaforte ed hanno rubato tutto quanto vi era contenuto, dai soli ai gioielli ed altri oggetti d’oro. Poi hanno messo a soqquadro la casa e hanno portato via altri oggetti tra cui borse di marca e ed altro ancora. La brutta sorpresa G.T. l’ha avuta quando è tornato a casa ed ha trovato tutto sottosopra ed ha compreso subito cosa fosse avvenuto, il pensiero è corso alla cassaforte e ha scoperto con amarezza che era stata forzata e svuotata. Non gli è restato altro da fare che denunciare il furto ai carabinieri. La banda della mola è al lavoro da tempo a Giulianova. L’ultimo colpo risale a dieci giorni fa quando sono entrati nell’abitazione di G.D.A sulla Nazionale per Teramo, a Colleranesco. Anche in questo caso nell’abitazione non c’era nessuno ma, aperta la cassaforte, vi hanno trovato soltanto dei fucili da caccia che hanno rubato ma poi se ne sono disfatti strada facendo. Altri colpi ma di rilievo in un’abitazione di via Cupa e in un’altra di via Amendola.