Giulianova, corpo di una donna morta in mare: sconosciuta l’identità.

Domenica 12 Settembre 2021, 19:48

Il corpo di una donna di circa 70 anni, molto probabilmente di nazionalità italiana è stata trovata senza vita nei pressi del limite acque sicure dello stabilimento la Rotonda a Giulianova. Ad ucciderla molto probabilmente un malore fatale, anche se stando a quando si apprende presentava anche la sindrome d’annegamento. Ad allertare i soccorsi alcuni turisti. I bagnini sono subito intervenuti riportato il corpo della donna a riva, ed hanno iniziato a fare tutte le manovre del caso.

Nel contempo è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a fare di tutto per cercare di rianimarla: massaggio cardiaco, pallone Ambu e defibrillatore, ma purtroppo ogni sforzo è risultano vano. Sul posto è intervenuta anche la guardia costiera e i carabinieri della locale stazione. I militari in questi minuti stanno facendo il giro di tutti gli hotel per capire la sua identità. Il sostituto procuratore Andrea De Feis, ha disposto il trasporto del corpo all’obitorio dell’ospedale di Giulianova. Nelle prossime ore deciderà se far fare l’autopsia e restituire la salma ai famigliari, sempre se vengono trovati.

Notizia in aggiornamento