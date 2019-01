Freddo e maltempo: previste nevicate domani in Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile rende noto che nella giornata del 24 gennaio e del 25 gennaio saranno possibili nevicate su tutto l'Abruzzo. Il fenomeno sarà dovuto alla presenza di una vasta struttura depressionaria che domina lo scenario europeo e da una robusta area di alta pressione sul vicino Atlantico. Per quanto riguarda la nostra regione, il fenomeno nevoso interesserà le aree al di sopra dei 500-800 metri con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti (oltre i 20 cm) sui settori montuosi. Il Centro Funzionale d'Abruzzo e la Protezione Civile Regionale provvederanno ad informare tempestivamente le autorità competenti con aggiornamenti sulle previsioni, monitorando l'evoluzione dei fenomeni attraverso la rete regionale in telemisura ed i propri Radar meteorologici. Per previsioni meteo ed aggiornamenti si può consultare il sito: allarmeteo.regione.abruzzo.it.