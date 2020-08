© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa con contagio: il numero dei positivi si amplia ae nella Valle Peligna, ma mano che arrivano i risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi a tappeto sui contatti dei tre risultati contagiati giovedì scorso. Alla lista si sono infatti aggiunte ieri altre, tutte in qualche modo riconducibili all’imprenditore quarantanovenne attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’Aquila. Si tratta infatti di sua moglie e sua figlia (di appena sei anni), di una cinquantaseienne sua vicina di studio e del figlio (di diciannove anni) della cinquantenne diche era stata alla festa del figlio dell’imprenditore il 22 luglio scorso, da dove si presume possa essersi diffuso maggiormente il contagio. L’unica estranea alla festa è infatti finora la cinquantaseienne che da qualche giorno aveva accusato lievi sintomi febbrili. Venuta a conoscenza della positività dell’imprenditore con il quale divide il pianerottolo dello studio, ha quindi deciso di sottoporsi a tampone risultando positiva.«Ho sempre rispettato le misure di sicurezza – spiega la donna – l’unica spiegazione che mi do del contagio è l’uso comune dell’ascensore». Solo per dire che a volte non basta solo stare attenti. In totale i casi accertati finora sono dunque sette: cinque a Sulmona e due a Pratola Peligna. A questi, però, vanno aggiunti gli altri due ricoveri (oltre allae al cognato imprenditore) che presentano una diagnosi di polmonite bilaterale ma che sono risultati negativi al tampone: ovvero il compagno dell’impiegata del Comune di Sulmona (ricoverato a Chieti) e un trentaduenne già ricoverato all’Aquila da qualche giorno. Le persone in isolamento superano ora le, in attesa che, si spera per oggi, arrivino i risultati degli altri esami fatti, tra cui quelli ai dipendenti di palazzo San Francesco (tutti in smart working da giovedì scorso), dove oggi, dopo la sanificazione effettuata el fine settimana, torneranno ad aprirsi le porte per ospitare il consiglio comunale urgente sul Cogesa. Inutile dire che se il focolaio si fosse diffuso negli uffici pubblici, la situazione diventerebbe difficile da controllare.L’attenzione ora, però, è concentrata soprattutto sui venti bambini circa e i loro familiari che hanno partecipato alla. Già da domani dovrebbero cominciare ad essere sottoposti a tampone (una decina sono stati già controllati), nella speranza che il virus non si sia diffuso troppo, anche perché si tratta di bambini che in gran parte frequentano i centri estivi e che potrebbero in teoria aver avviato un effetto domino. Sarà insomma quella che si apre oggi una settimana di grande apprensione, con i casi di positività al Covid destinati probabilmente ad aumentare. La speranza è che il sistema di tracciamento riesca ad arginare i danni e i contagi, evitando che Sulmona diventi un cluster.