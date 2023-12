Cupello, spara al figlio dopo una lite in casa: arrestato 59enne

Un ragazzo 24enne Anthony Palermo è finito ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto, in provincia di Chieti, con un trauma cranico e una ferita da arma da fuoco dopo un litigio in famiglia a Cupello. Non è in gravi condizioni, si trova in codice giallo nell'ospedale vastese, dove è stato accompagnato dai carabinieri.

Il giovane è stato ferito dal padre Antonio, 59 anni, e avrebbe schivato un colpo di pistola scacciacani che lo ha avrebbe ferito di striscio a un braccio. Il trauma cranico invece sarebbe stato causato da una caduta per fuggire dopo la lite. Il 24enne poi si è recato nella caserma dei carabinieri di Cupello e ha raccontato quanto accaduto.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina, mentre oggi ci saranno altre indagini per capire meglio come sono andati i fatti. I carabinieri hanno subito effettuato anche una perquisizione domiciliare nell'abitazione dove è stata sequestrata l'arma.