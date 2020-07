© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato un esposto alle Procure della Repubblica di Pescara e di Teramo per denunciare le condizioni del traffico che si sono determinate sull'autostrada A14 da Vasto Sud fino sino al confine con le Marche.«Una situazione insostenibile in entrambe le direzioni di marcia – scrive nell’esposto il presidente Marsilio - a causa della presenza di numerosi viadotti sotto sequestro da parte della magistratura, per indagini relative alle barriere di protezione». Marsilio ha messo in evidenza che la situazione è ulteriormente peggiorata con il periodo estivo e il conseguente aumento del traffico veicolare e dei tempi di percorrenza, causati dalle persone che vanno in vacanza.Una situazione che ha scatenato le proteste sia dei privati sia da parte delle associazioni di categoria che, a causa di questa situazione, hanno subito danni economici per quanto riguarda il trasporto delle merci.Con questo esposto il presidente Marsilio vuole porre all'attenzione «la situazione che si vive quotidianamente affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti e la necessità dell'intervento della Pubblica autorità per la pronta soluzione della vicenda». Marsilio ha anche chiesto di essere informato sull'esito dell'esposto per valutare ogni opportuna azione volta al risarcimento dei danni subiti dalla Regione Abruzzo.