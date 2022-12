E' un abruzzese e laureato a Univaq il direttore della robotica di Amazon

L'AQUILA «Amazon ha investito più di 400 milioni di euro in robotica e tecnologia all'avanguardia per migliorare l'esperienza di clienti e dipendenti in Europa e continua a investire in nuove tecnologie per migliorare l'esperienza dei dipendenti, supportando i clienti con un'ampia scelta di prodotti e consegne rapide e affidabili».

L'Azienda fondata da Jeff Bezos nel 1994, dal suo arrivo in Italia nel 2010, «ha investito oltre 8,7 miliardi di euro creando più di 14mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 4.500 solo nel 2021, in circa 60 siti in tutto il Paese. Altri tremila posti di lavoro saranno creati entro la fine del 2022, per arrivare a una forza lavoro complessiva di oltre 17mila dipendenti. Oltre ai nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato che l'azienda continua a creare, Amazon supporta imprenditori e chiunque intenda avviare un'attività in proprio, digitalizzare un'attività già esistente, oppure espandere il proprio business attraverso vari programmi».

Della robotica di Amazon è direttore Stefano La Rovere, nato a Chieti nel 1983 dove consegue la maturità con il massimo dei voti presso il liceo scientifico F. Masci nel 2001, successivamente ottiene una borsa di studio dalla Provincia di Chieti per i voti più alti della città conseguiti durante la maturità, possiede una laurea triennale in Ingegneria meccanica conseguita presso l'Università dell'Aquila nel 2004. Successivamente ottiene una laurea sperimentale con tirocinio presso Ats Engineering srl di Pescara.

Nel 2006 consegue anche la laurea magistrale in Ingegneria meccanica, indirizzo "Progettazione e Sviluppo del Prodotto Industriale", presso Univaq l'Università degli studi dell'Aquila, Laurea sperimentale con tirocinio presso Fameccanica Data spa Pescara. Dal 2017 è direttore Worldwide Robotics Advanced Technology per Amazon Global Robotics in Europa, attualmente vive e lavora in Lussemburgo.

La Rovere dice: «Nel corso della sua storia, Amazon ha investito in tecnologia e innovazione per supportare i dipendenti nella loro vita quotidiana, migliorando la sicurezza sul lavoro e fornendo ai clienti consegne rapide e affidabili. Nel team europeo di Advanced Technology di cui faccio parte, - spiega- sviluppiamo hardware e software per la robotica industriale, veicoli autonomi, imballaggio automatizzato e le tecnologie di smistamento per i centri di distribuzione di Amazon. Fra le numerose tecnologie che stiamo implementando è stato davvero stimolante aver contribuito allo sviluppo di un grande braccio robotico in grado di spostare bancali pieni di prodotti. Questa tecnologia - conclude La Rovere - facilita l'operatore che non dovrà più utilizzare un carrello elevatore per muovere i carichi pesanti all'interno del magazzino».

Sabrina Giangrande