Intercettata la droga per l'estate: sedici chili di hashish sull'auto in fuga

La prima scorta di droga per l'estate, più di sedici chili di hashish da spalmare tra la Val Pescara e la costa: un passaggio di merce destinato al rifornimento di pusher locali, con una bella fetta di guadagno per l'intermediazione. Ma quando è arrivato all'appuntamento il carico era già sotto controllo: ed è rimasto impigliato in un inseguimento a tavoletta per le strade di Bussi sul Tirino e in una scena da film che ha terrorizzato i numerosi testimoni.

Motori fuori giri, pistole e manette: tre le persone arrestate che, durante il tentativo di fuga, hanno tentato di disfarsi anche di una pistola scacciacani. Una quarta, il fornitore, era stata bloccata proprio all'atto della consegna. Un'operazione fulminea, quella dei militari della guardia di finanza della compagnia di Sulmona, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Popoli, coordinati dal maggiore Giovanni Savini. Fulminea ma evidentemente ben preparata: nonostante la folle corsa nelle strade di Bussi, non ci sono stati incidenti e, soprattutto, non sono stati coinvolti direttamente i tanti cittadini che a quell'ora, erano più o meno le dieci del mattino, hanno seguito quell'arresto spettacolare.

I tre uomini bloccati dopo l'inseguimento sono di Sulmona: si tratta di Mattia Buccilli, Lorenzo Pacifico e Fabio Di Iorio. Viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo bianca, con la targa contraffatta: un pezzo di nastro adesivo incollato al punto giusto per rendere parzialmente illeggibile uno dei numeri identificativi. I finanzieri li hanno individuati comunque, tra Popoli e Bussi: li tenevano sotto controllo da tempo e attendevano solo la consegna. Arrivata ieri da un fornitore di Ferentino, in provincia di Frosinone. Fatto sta che quando i tre si sono accorti di essere stati intercettati hanno tentato una fuga a tutta velocità: i finanzieri, con una pattuglia di carabinieri arrivata in supporto, sono riusciti a fermarli lungo via della Repubblica, una delle strade principali del paese, tra la gente che entrava e usciva dagli esercizi commerciali.

L'Alfa stava probabilmente tentando di guadagnare ilc asello dell'autostrada. I tre a bordo sono stati fatti scendere e sdraiare per terra, per essere perquisiti in sicurezza. L'arma è stata recuperata a qualche centinaio di metri di distanza, non lontano da un supermercato. Con gli arrestati condotti in caserma, i finanzieri hanno sottoposto a perquisizione l'auto e hanno trovato quello che cercavano: un borsone con dentro hashish suddiviso in quindici panetti da un chilo l'uno che sono stati tutti sequestrati, così come la pistola scacciacani di cui i tre si erano liberati in corsa. Tre sono stati condotti in carcere, il quarto ai domiciliari. Gran parte della roba era, con molta probabilità, destinata a finire sulla costa, per alimentare il mercato della movida estiva. I quattro arrestati nei prossimi giorni dovranno comparire davanti al giudice per l'udienza di convalida.