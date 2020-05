© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strana morte a. F.D.P., 33 anni, si è tolta la vita impiccandosi nella sua camera da letto, ma la procura vuole vederci chiaro e apre un. Inspiegabili le cause che avrebbero spinto la giovane a compiere il gesto estremo. Stando ad una prima ricostruzione, nella sua vita c’è un buco di 19 ore. L’ultima telefonata ricevuta è all’1,58 del 19 maggio, poco dopo, alle 2 e tre minuti il suo ultimo accesso aLa ricognizione cadaverica, svolta ieri pomeriggio dall’anatomopatologo, ha scoperto ecchimosi probabilmente dovuto da un forte impatto contro la cintura di sicurezza, lividi sul viso che si presume siamo i segni dell’espulsione dell’. Poi lesioni d una gamba e su un avambraccio. La 33enne potrebbe aver avuto un. È andata fuori strada da sola oppure ha avuto una collisione con un’altra auto? Oppure, correva con l’auto per sfuggire a qualcuno che la seguiva?Per dare una risposta aie a questo strano suicidio il pmi sta facendo accertamenti, demandati alla polizia della questura teramana. Il corpo senza vita è stato rinvenuto alle 21,15 di martedì. A allertare gli amici è stato il datore di lavoro di F.D.P.,. «Mi sono preoccupato perché non si era presentata a lavoro alle 18 - dice - Ho iniziato a chiamarla. Il telefono squillava e lei non rispondeva. Siccome era una ragazza molto precisa ho chiamato i suoi conoscenti, ma non rispondeva nemmeno a loro. A quel punto hanno deciso di andare sotto casa e allertare il 113. Quando gli agenti sono arrivati da una tendina hanno visto il corpo pendolare».