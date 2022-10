Dempsey, il divo di Hollywood a Santo Stefano di Sessanio

SANTO STEFANO DI SESSANIO - Si sono materializzati intorno alle 20, alla fine della prima giornata di riprese del film sulla vita di Enzo Ferrari, diretto da un mostro sacro del cinema mondiale, Michael Mann. Lo stesso regista e uno degli attori principali, Patrick Dempsey (conosciuto in particolare per la serie tv Grey's Anatomy) sono arrivati in paese, per il riposo serale, a bordo di due grandi auto: un Range Rover scuro Mann, un Van Dempsey. Look sportivo, felpa e cappellino, Dempsey si è concesso con grande disponibilità a chi gli ha chiesto di poter scattare una foto ricordo, nonostante le rigide regole di sicurezza imposte dalla produzione. Non ha voluto - e potuto - rilasciare dichiarazioni, ma ha fatto capire di aver apprezzato molto la suggestiva location del Gran Sasso e del caratteristico borgo di Santo Stefano. Domani altra giornata di riprese, forse l'ultima.