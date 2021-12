Covid, cancellati i voli Ryanair all'aeroporto di Pescara: «E' una doccia fredda»

PESCARA - «La cancellazione dal 9 al 31 gennaio dei voli Rynair da e per l'aeroporto d' Abruzzo rappresenta per noi una doccia fredda».

Così il presidente della Saga (società di gestione dell'aeroporto) Vittorio Catone che poi aggiunge «è una decisione che colpisce il nostro scalo e anche gli altri aeroporti regionali d'Europa. Resterà solo il volo da e per Bergamo, ma chiaramente questa decisione rappresenta un aspetto negativo perché da una parte vedrà diminuire la mole di lavoro con tutto ciò che ne consegue e dall'altra ci sarà un disservizio per gli utenti che dovranno rinunciare ad alcune rotte. Non può essere certo una magra consolazione visto che la situazione riguarda un po' tutti gli aeroporti, ma i segnali non sono incoraggianti e questa situazione non ci consente di stare con le mani in mano e quindi stiamo lavorando con i vettori presenti e con quelli che potrebbero arrivare. E' stato tra l'altro pubblicato un Bando della Regione Abruzzo per l'incentivazione sulle nuove rotte, ma anche se il timing oggi non è dei migliori stiamo lavorando e ragionando - conclude il presidente della Saga - per far sì che un eventuale inizio Summer 2022 sia almeno pari a quella 2021».