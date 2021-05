9 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Nella mattinata di domani in Abruzzo si terrà un vertice tecnico operativo che servirà a stabilire con esattezza l’orario in cui sarà possibile, per mezzo della piattaforma online gestita dalle Poste (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/), prenotare la somministrazione per le persone che hanno più di 50 anni. Un ulteriore passo in avanti annunciato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della visita dell’altro giorno in Abruzzo, prima a Pescara e poi all’Aquila.

La piattaforma, come conferma al Messaggero l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, sarà in ogni caso aperta agli over 50 nella giornata di lunedì, salvo intoppi tecnici. «L’auspicio - spiega ancora la Verì - è che poi dal 20 maggio si possa partire con le somministrazione, inserendo questa fascia d’età nei vari slot liberi che le Asl avranno. Il tutto a patto che le forniture dei vaccini in questi giorni siano rispettate nelle quantità annunciate».