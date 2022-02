Covid, morto a 67 anni Alessandro Luciani: era super-tifoso del Chieti

Era ricoverato in ospedale, dove era giunto in ambulanza dallo scorso 22 gennaio, poi l'improvviso aggravamento, il trasferimento in terapia intensiva, e la morte: il Covid 19 si è portato via Alessandro Luciani, 67 anni, dipendente della Camera di commercio, dove aveva lavorato in tutti i settori, e nel 2019 era andato in pensione.

Un volto noto il suo in città, dove lo si incontrava spesso, una presenza costante allo stadio perchè Sandro (come lo chiamavano tutti) era un grande tifoso del Chieti Calcio, che negli anni ha seguito sempre, molto spesso anche in trasferta. Ed una passione aveva coltivato anche per il giornalismo, sempre legata alle vicende dei colori neroverdi: alla fine degli anni Ottanta era stato telecronista e conduttore sportivo nell'emittente televisiva teatina Telemaiella, poi divenuta Tvl.

«Ricordo Sandro quando giocavamo a pallone sulle mattonelle rosse - commenta il sindaco Diego Ferrara - mi dispiace tantissimo. Il mio ricordo è di un compagno di giochi, insieme con una comitiva di coetanei, e non abbiano mai perso i contatti. Negli ultimi tempi ci eravamo visti allo stadio, quando passavo alla Trinità per tornare a casa ci incontravamo e ci salutavamo».

Dolore fra i suoi ex colleghi della Camera di commercio che, dopo aver saputo del ricovero, seguivano con apprensione le sue condizioni di salute. Messaggi di cordoglio da tanti amici e tifosi del Chieti . "Il Comitato per il Centenario della Chieti Calcio (1922-2022) - si legge su Facebook - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Luciani, fiero ed indomito sostenitore del nostro amato Chieti, compagno di tante trasferte e di tanti momenti belli trascorsi insieme. Un abbraccio affettuoso a parenti ed amici che sono sempre stati al tuo fianco e che oggi piangono per la perdita di un grande uomo. Buon viaggio Sandro". Decine e decine i messaggi di cordoglio sui social.