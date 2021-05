Covid, in Abruzzo 100 nuovi casi e un decesso

L’AQUILA - Sono 100 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Lo ha certificato il bollettino domenicale diffuso dall’assessorato regionale alla Sanità.

Situazione in linea con quella dei giorni scorsi: i nuovi casi sono emersi dall’analisi di 3.592 tamponi molecolari, con un tasso di positività del 2,78%.

I guariti sono 23 in più, per un totale di 63.820. Crescono gli attualmente positivi: sono 6.968 (+76). Si registra un solo decesso, si tratta di un 75enne dell’Aquila.

Diminuzione dei ricoveri per quanto riguarda l’area medica: i pazienti scendono sotto quota 200, a 199, con un calo di 6 unità in un giorno.

Lieve crescita, invece, per i ricoveri in terapia intensiva: sono 22, con un saldo di 3 unità in più.

La provincia più colpita è quella di Chieti, con 41 casi; seguono quelle dell’Aquila con 24, Teramo con 22 e Pescara con 12.

La località più colpita, dopo molti mesi, torna ad essere Pescara, con 9 nuovi contagi. All’Aquila ne sono stati segnalati 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA