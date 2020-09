Covid, morta donna di Montesilvano e nuova impennata di casi: 47 positivi, 5 ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus, una donna morta e 47 nuovi positivi oggi in Abruzzo. Picco di contagi in provincia di Pescara, tra i nuovi infettati c'è un bambino di un anno. Sette contagi sono stati rilevati in provincia dell'Aquila, 11 a Chieti, 20 a Pescara, quattro in provincia di Teramo e cinque sono in fase di verifica.

Sono 55 i pazienti ricoverati (di cui 5 in terapia intensiva), 807 in isolamento domiciliare, 3.040 dimessi o guariti, 862 attualmente positivi, 196.437 test complessivi effettuati. I positivi di oggi hanno età compresa tra 1 e 89 anni. Oggi si registra purtroppo anche un decesso: si tratta di una 90enne di Montesilvano.

Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA