Covid, rialzo dei contagi in Abruzzo: L'Aquila la più colpita

L'AQUILA - Rialzo dei contagi Covid in Abruzzo. Ne sono emersi 226 dall'analisi di 4.775 tamponi molecolari, con un tasso di positività del 4,73%, in rialzo dello 0,99% rispetto al giorno prima. Sono stati eseguiti anche 3.115 tamponi antigenici rapii.

I nuovi decessi sono 5: 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Pescara. Il totale delle vittime è arrivato a 2.408 da inizio emergenza.

I guariti sono 60.457 (+25), gli attualmente positivi 8.579 (+196).

Prosegue il calo dei ricoveri: 348 in area medica (-26), 34 in terapia intensiva (-4).

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, la provincia di Chieti è stata la più colpita con 80 casi; seguono quella di Teramo con 71, quella dell'Aquila con 68 e quella di Pescara con 7.

Le località più colpite sono Lanciano e L'Aquila con 24 contagi.

Incidenza settimanale dei casi in aumento su tutto il territorio, non in provincia di Pescara.

