Coronavirus, oggi in Abruzzo 509 nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 90 anni ì Quanto all'appartenenza territoriale, 46 risiedono in provincia dell'Aquila, 103 in provincia di Chieti, 303 nel territorio di Pescara, 72 in provincia di Teramo, mentre 16 casi dei giorni scorsi con residenza in accertamento sono stati attribuiti alle province di appartenenza.

Sono stati eseguiti 4.957 tamponi molecolari e 3.114 test antigenici, 4 i pazienti deceduti, 32.918 le persone guarite (+178), 10.552 gli attualmente positivi (+326), 461 i pazienti con Covid-19 ricoverati in area medica (+8), 49 ricoverati in terapia intensiva (+1), 10.042 in isolamento domiciliare (+317).

Ultimo aggiornamento: 15:35

