Corsa a piedi scalzi sulle rocce, Pacentro torna all'antico. Arcuri testimonial

C'è fermento a Pacentro. L'emozione per la Corsa degli zingari è palpabile, contagiosa. Quel pezzo di stoffa sospeso ad una canna appesa alla finestra delle chiesa della Madonna di Loreto, il palio che si aggiudicherà chi per primo varcherà la soglia del sagrato, fa dormire sonni agitati a quanti decideranno di partecipare alla corsa a piedi scalzi che, dalla sommità di un costone roccioso, precipita giù, lungo un pendio fatto di rovi e pietre.

A raccontare l'attesa e il programma della manifestazione pacentrana che ambisce al riconoscimento di patrimonio Unesco, il sindaco Guido Angelilli, il presidente dell'associazione Giuseppe De Chellis e il priore della Confraternita Madonna di Loreto Piero Paletta. «Sebbene la corsa si sia sempre fatta anche durante la pandemia, negli ultimi due anni sono state tante le restrizioni e la manifestazione ha subito non poche trasformazioni. Quest'anno, però, finalmente si tornerà alla tradizione ha detto De Chellis -. Ci sarà la processione della Madonna di Loreto con la festa nel paese. Tornerà anche la Corsa degli Zingarelli, per i bambini: un'emozione indescrivibile».

Alle 16 del prossimo 4 settembre, dunque, i più piccoli correranno lungo le vie del paese a piedi scalzi mentre gli adulti, un numero massimo i 30 partecipanti, uomini, residenti e familiari di compaesani e, se non si dovesse raggiungere il numero prestabilito, saranno ammessi massimo 5 concorrenti provenienti da fuori, alle 18.30, affronteranno la discesa; non appena la campana della chiesa darà loro il via. Testimonial dell'evento saranno l'attrice Manuela Arcuri e il giornalista Osvaldo Bevilacqua. In attesa della domenica, ci saranno altri festeggiamenti: venerdì, ad esibirsi il ballerino Nunzio di Amici con le Camomillas, sabato i dj set di Rds e domenica i Cugini di Campagna. Street food lungo le strade del paese. Anche la viabilità subirà qualche modifica.