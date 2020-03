© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spesa a domicilio per gli anziani che tra le pareti domestiche si difendono dal rischio Coronavirus. E’ l’idea di tre amici abruzzesi che, in giorni di prevenzione e psicosi per il covid-19, offrono il loro tempo libero per aiutare persona in difficoltà. Lanfranco Sabatini, architetto, Lucia Avantaggiato, direttrice del carcere di Lanciano ed una manager locale della comunicazione, da oggi sono pronti ad acquistare generi alimentari nei supermercati e consegnarli gratuitamente a chi ne farà richiesta, su tutto il territorio pescarese.Il servizio è stato comunicato attraverso dei post apparsi sui profili Facebook dei volontari nella giornata di ieri: «Non siamo un’associazione, né abbiamo esperienza in materia, la nostra è solo carità- spiega Lanfranco Sabatini - abbiamo il desiderio di alleviare il peso di questo periodo difficile a chi è solo ed in età avanzata perché il virus sta dimostrando che sono gli anziani a subire le conseguenze peggiori. Compatibilmente con i nostri impegni lavorativi, cercheremo di garantire le consegne nell'intero arco della giornata, i miei figli Lorenzo e Leonardo sono pronti ad aiutarci e, se le richieste aumenteranno, coinvolgeremo altri amici». 380.6463551 è il numero da chiamare per dettare la lista delle vettovaglie e riceverle a casa in breve tempo.