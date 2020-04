© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Loè ormai ai massimi livelli. Il Pd abruzzese, e aquilano in particolare, incalza la Regione: vuole sapere perché, con una curva dei contagi coronavirus in calo , si dà il via libera, con fondi pubblici e dell’emergenza, a una Pescara, in quale contesto strategico è inserito e cosa è previsto, al contempo, per L’Aquila e le aree interne.LEGGI ANCHE Virus, l'ultimo bollettino abruzzese Ieri il Pd ha inoltrato pubblicamenteper le quali chiede «risposte puntuali»: dai tamponi alle previsioni epidemiologiche, potenziamento dei laboratori, ricognizione delle esigenze, sorte dell’hub Covid realizzato al G8.Il Pd, in particolare con il rientrante consigliere regionaleha affondato il colpo, ipotizzando che la strategia pescarese possa preludere alla richiesta futura di un(il super ospedale con tutte le specialistiche), a danno del capoluogo di regione, senza prevedere, oggi, «misure compensative».LEGGI Coronavirus, in Abruzzo si muore meno rispetto alla media italiana Con un attacco chiaro e diretto al governatore,ma anche e soprattutto al sindaco Biondi e all’assessore Liris, in una sorta di ventilata complicità nell’operazione. Per di più Pietrucci asserisce che per ildel San Salvatore ci sono già i soldi («Non per concessione ma per diritto») perché previsti per la ricostruzione e che «lè già finanziata da anni».Un po’ perché l’assessore di riferimento, la leghista, ha voluto chiarire che i presidi Covid, uno per Asl, «permetteranno di iniziare a programmare un piano per la riapertura di tutti i servizi sanitari, ripristinando l'assistenza». Il fronte aquilano, però, è in ebollizione.Per il momento dal centrodestra non c’è l’idea di rinfocolare la polemica perché l’operazione-Pescara, secondo fonti autorevoli, viene considerata non in danno dell’Aquila, semmai di altri territori.LEGGI ANCHE Chieti-Pescara, riparte il 55,3% delle aziende Le prospettive del, infatti, sono funzionali (tipologia dei reparti) e non legate alle strutture. E in questo Pescara sta esattamente come L’Aquila: in entrambi i casi mancherebbero delle specialità previste dai parametri nazionali. I fondi per Pescara, poi, come da autorizzazione della Protezione civile, ammontano a 7 milioni dal capitolo dell’emergenza.Semmai bisognerà capire come la questione impatterà sulla programmazione degliex articolo 20, fissata da due delibere regionali dell’ex giunta D’Alfonso e congelata per il ricorso ai project financing, quindi interventi dei privati, che l’attuale governo regionale vuole invece abolire.E ancora. Sul finanziamento dellail centrodestra fa filtrare una grande irritazione: ci sono solo, attualmente, i 2,1 milioni donati dall’Emilia Romagna, la cui erogazione è condizionata all’individuazione di un lotto funzionale.le carte erano tutte pronte, ma la questione finisce incredibilmente nel dimenticatoio nei cassetti dei tecnici dell’Asl aquilana. Solo a febbraio di quest’anno, su input del sindaco Biondi, parte la lettera alla Regione Emilia Romagna per chiedere l’utilizzo dei fondi.La risposta è una richiesta di ulteriore documentazione. E’ qui, ancora su pressing della politica, che scatta l’impegno a produrre tutto entro il 30 aprile prossimo.perché la riprogrammazione degli interventi di edilizia sanitaria deve necessariamente, per legge, mettere davanti quelli per la prevenzione del rischio sismico.Qui potrebbe scattare il ricorso agli attuali fondi dell’emergenza. Infine ilche il Pd ritiene già finanziato. In realtà, come si legge in una delibera del dg Asl Testa, la 592 del 31 marzo, il referente dell’emergenza abruzzese,(nominato dall’ex governatore D’Alfonso), con una mail del 25 marzo aveva chiesto di riproporre una tempistica più breve (30-60 giorni per la realizzazione) per gli interventi fissati dall’Asl: circa 3 milioni tra cui, appunto, il Delta 7.ma per la definitiva autorizzazione sono trascorsi altri giorni, nonostante la richiesta di accelerare. Decisive le pressioni arrivate dal territorio: dal manager Testa ad alcuni medici, passando per il sindaco.La “risposta” aquilana al Covid hospital, insomma, sarebbe già qui, tra i 3 milioni già autorizzati, quelli per completare la centrale 118 e ulteriori fondi per il potenziamento del laboratorio analisi.