20 Aprile 2021

Al via dalla mezzanotte di ieri in Abruzzo la piattaforma telematica, sul portale gestito da Poste, per prenotare la vaccinazione anti Covid nella fascia d’età tra 60 e 69 anni, i nati tra il 1952 e il 1961. La notizia, che già era stata anticipata nei giorni scorsi, è stata confermata ieri dall’assessorato alla Salute della Regione. Il sistema è raggiungibile attraverso i banner che verranno pubblicati sul portale della Regione e sul sito tematico sanita.regione.abruzzo.it, oppure al link diretto https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

Sarà possibile prenotare la vaccinazione anche agli sportelli Atm Postamat, dai portalettere o contattando il numero verde 800.00.99.66. Nel frattempo ieri il governatore, Marco Marsilio, a margine della visita a Teramo del ministro della Salute Roberto Speranza, ha parlato delle prospettive dell’Abruzzo, dicendosi ottimista sul possibile ritorno in fascia gialla dal 26 aprile.

«La certezza assoluta non si può avere - ha detto - ma sono 4-5 settimane che registriamo valori da zona gialla. Negli ultimi giorni il trend dei contagi è in linea con quella classificazione, quindi, salvo disastri degli ultimi giorni o focolai di inaudita gravità che dovessero manifestarsi improvvisamente, ragionevolmente dovremmo andare verso la riapertura in giallo».