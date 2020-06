Coronavirus, dati Abruzzo: terzo giorno con 4 casi, altri 2 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Altri 4 casi accertati di coronavirus in Abruzzo e due decessi. E' quanto riportato nel bollettino domenicale sintetico diffuso dal Servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione Abruzzo. I 4 casi positivi sono stati scovati dall'esame di 1.411 tamponi (0,28 per cento di positività). E' il terzo giorno consecutivo con 4 casi, ma ieri i tamponi erano stati meno (1.145).LEGGI ANCHE Tutti i numeri della pandemia I due deceduti sono un 72enne di Silvi e una 54enne di Scerni. Il totale in Abruzzo sale così a 456 dall'inizio dell'emergenza. Scendono lievemente i ricoverati: quelli non gravi sono 71 (-1 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva restano 4. Aumentano di 2 unità gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei casi i defunti e i guariti): sono 511.LEGGI ANCHE Con l'app Immuni solo pochi tamponi in più