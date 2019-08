Chieti, morta la giornalista Simona Petaccia

E’ morta la scorsa notte, dopo un periodo di ricovero nell’ospedale di Chieti, Simona Petaccia. La teatina era giornalista dal 1999 e presidente della onluns Diritti Diretti, che si occupa di comunicazione relativa al turismo accessibile. La Petaccia era molto conosciuta in Abruzzo e anche fuori dai confini regionali. Era laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere. Specializzata in Comunicazione e Uffici Stampa, aveva collaborato con diverse testate giornalistiche e svolto attività di responsabile dell’Ufficio stampa per numerose imprese pubbliche e private, associazioni, organizzazioni e privati cittadini.



Donna molto forte, durante la sua attività aveva ricevuto numerosi premi, tra i quali quello conferitole lo scorso anno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, destinato a giornalisti e comunicatori “che superano le barriere”.

