Il presidente Luigi Febo denuncia: «Io vittima degli hacker, eppure c'è chi strumentalizza»

Lunedì 12 Luglio 2021, 10:21

Vittima degli hacker il presidente del consiglio comunale di Chieti Luigi Febo. Dal suo numero nella serata di sabato sono partiti messaggi a contenuto sessista, accompagnati da un meme piuttosto espliciti, ricevuti da tutti i contatti della rubrica e delle varie chat whatsapp. «Quando mi sono accorto di ciò che stava accadendo al mio telefono - spiega il politico in una nota -, mi hanno spiegato che si è trattato di uno spiacevole caso di hackeraggio. Ho immediatamente chiesto scusa a quanti hanno ricevuto il messaggio spiegando che l’accaduto era purtroppo una spiacevole circostanza non di mia iniziativa. Le allusioni contenute nella foto recapitata non appartengono alla mia vita personale e politica: questo lo sa bene anche chi sta cercando di strumentalizzare questa spiacevole circostanza cercando di screditare il mio nome e il mio impegno politico». Febo ha annunciato una denuncia alla polizia postale per cercare di risalire ai responsabili dell’intrusione informatica.