Furto di energia elettrica e acqua: arrestato agricoltore 60enne

Furto aggravato di energia elettrica e di acqua. Con queste accuse i carabinieri di Fossacesia, in provincia di Chieti, hanno arrestato un 60enne agricoltore di Lanciano (Ch), già noto dalle forze dell'ordine. Nel corso dei controlli congiunti con la società di distribuzione dell'energia elettrica che gestisce la rete nel comune di Rocca San Giovanni (Chieti), i militari hanno riscontrato che in corrispondenza di un palo posto all'ingresso della piccola azienda agricola gestita dall'uomo, era stato creato un rudimentale allaccio alla rete elettrica da cui si diramava un grosso cavo che alimentava, direttamente e bypassando quindi il contatore, l'impianto della piccola proprietà. I carabinieri, con l'ausilio dei tecnici che gestiscono la rete idrica, hanno poi scoperto che con la stessa tecnica l'uomo prelevava l'acqua corrente per i campi e gli animali allevati. I tecnici intervenuti hanno rimosso entrambi gli allacci abusivi e messo in sicurezza sia la rete elettrica che quella idrica. L'uomo è stato posto ai domiciliari e dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice è stato rimesso in libertà.