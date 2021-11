Attacco alla Cgil di San Vito Chietino: vetrata spaccata e stanze a soqquadro

Devastata la Cgil di San Vito Chietino, in Abruzzo. Questa mattina gli impiegati hanno trovato la vetrina fracassata e le stanze a soqquadro. Effetto emulazione dopo Roma, Genova, Forlì? I carabinieri stanno cercando di capire se è stata opera di ladri o se c'è una matrice politica o qualche legame con i no vax. Si stanno cercando indizi come impronte e tracce dai filmati degli impianti di sicurezza privati e pubblici. All'interno dei locali ignoti hanno provocato parecchi danni.

La sede della Cgil si trova sul corso Carlo Marino. I carabinieri stanno indagando in ogni direzione anche se non si esclude sia stata l'opera di ladri.